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Жизнь

Магомеда Омарова арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана арестовал Ленинский суд Махачкалы, сообщает "Осторожно новости".

Магомед Омаров.
Магомед Омаров.
Администрация Сергокалинского района/https://sergokala.ru

Магомеда Омарова задержали вечером 23 июня — после атаки террористов на Махачкалу и Дербент. Его исключили из «Единой России», членом которой чиновник был. Он приходится отцом одному из нападавших, Осману Омарову. На выходе из спецприемника чиновник может стать фигурантом дела о пособничестве терроризму, поскольку он мог знать о планах своего сына.

Признал ли вину Магомед Омаров — неизвестно.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить личные дела всех чиновников, занимающих руководящие посты в республике.

Ранее сообщалось о терракте в Дагестане в котором убили 15 полицейских, сожгли синагогу и храм, напали на ДПС.

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