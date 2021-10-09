9 октября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Максимальный размер пособия по безработице вырастет на 662 рубля

В России увеличится размер максимального пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Минтруда. В 2022 году его сравняют с минимальным размером оплаты труда в 2021 году.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Получается, что пособие по безработице будет равняться 12 792 рублям.

В 2021 году оно составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а во вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

«Напомним, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Оно призвано заместить заработок на период поиска работы. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что детские и материнские пособия повысят в 2022 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость