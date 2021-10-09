Максимальный размер пособия по безработице вырастет на 662 рубля

В России увеличится размер максимального пособия по безработице, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу Минтруда. В 2022 году его сравняют с минимальным размером оплаты труда в 2021 году.

Получается, что пособие по безработице будет равняться 12 792 рублям.

В 2021 году оно составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

Условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца полагается 75% заработка, но не более 12 792 рублей, а во вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5 тыс. рублей.

«Напомним, что максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход. Оно призвано заместить заработок на период поиска работы. Минимальное же пособие назначается тем гражданам, которые либо прежде не работали, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что детские и материнские пособия повысят в 2022 году.