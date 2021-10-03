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Экономика

Детские и материнские пособия повысят в 2022 году. Стало известно, когда и как

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Прайму», когда проиндексируют несколько связанных с рождением ребенка выплат.

Мать и ребенок
Мать и ребенок
СС0

Финогенова пояснила, что детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах, причем некоторые зависят от величины МРОТ, например, по беременности и родам.

Напомним, минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рублей, а с 2022 года МРОТ повысят до 13 617 рублей.

«В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель», — отметила эксперт.

При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка устанавливают величину в 24-х кратном размере МРОТ. В 2021 году — 307 008 рублей, а 2022 году — 326 808 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивают ежемесячно. Сейчас минимальная выплата составляет 7 082 рубля, а с февраля 2022 года вырастет до 7 387 рублей.

Размер маткапитала также увеличат. В 2022 году предполагаемые выплаты на первого ребенка составят 503 237 рублей, а на второго — 665 009 рублей, но в том случае, если не получили выплату за первого.

При рождении второго ребенка граждане, получившие ранее деньги в связи с рождением первого, получат 161 772 рубля.

Ранее мужчинам разъяснили, как они могут получить маткапитал в России.

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