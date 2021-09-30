Не МРОТ, а МРОТище! Правительство предложило повысить минимальную зарплату

Согласно инициативе кабмина, с 1 января 2022 года МРОТ должен вырасти на 825 рублей (на 6,4%).
«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц», — говорится в документе.
Если предложение примут, то более высокую зарплату станут получать примерно 2,7 млн работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.
Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением «минималки» составят 17,4 млрд рублей.
Кстати, буквально накануне глава кабмина Михаил Мишустин пообещал рост зарплат и МРОТ выше 13,6 тыс. рублей.
Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а менее половины этого дохода имеют 2,4% населения.
В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ определяется как 42% от медианной зарплаты за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная зарплата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.