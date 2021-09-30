1 октября
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Экономика

Не МРОТ, а МРОТище! Правительство предложило повысить минимальную зарплату

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает РИА «Новости».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Согласно инициативе кабмина, с 1 января 2022 года МРОТ должен вырасти на 825 рублей (на 6,4%).

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 617 рублей в месяц», — говорится в документе.

Если предложение примут, то более высокую зарплату станут получать примерно 2,7 млн работников, из которых почти 50% заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением «минималки» составят 17,4 млрд рублей.

Кстати, буквально накануне глава кабмина Михаил Мишустин пообещал рост зарплат и МРОТ выше 13,6 тыс. рублей.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае почти 20% жителей получают меньше МРОТ, а менее половины этого дохода имеют 2,4% населения.

В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ определяется как 42% от медианной зарплаты за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная зарплата — это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины ниже.

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