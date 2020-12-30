Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года, сообщает « Финам ».

Напомним, ранее первый вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2021 года увеличат МРОТ и материнский капитал, а также проиндексируют пенсию.

«Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля (сейчас — 12 130 рублей), а прожиточного минимума в целом по РФ — 11 653 рубля.

Величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточного минимума пенсионеров — 86%, прожиточного минимума детей — 97%.

При этом документ устанавливает возможность пересмотра методики расчета МРОТ и прожиточного минимума раз в пять лет.

Ранее власти Алтайского края отказались поднять минимальную зарплату на 500 рублей.