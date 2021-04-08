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Жизнь

Максимальное количество женщин промарширует на параде Победы в Новосибирске

Впервые четыре женских парадных расчета примут участие в параде Победы в Новосибирске, сообщает Центральный военный округ.

Женщины-военнослужащие маршируют.
Женщины-военнослужащие маршируют.
mil.ru.

Военный парад пройдет в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Для участия в параде отобраны лучшие военнослужащие-женщины. В настоящее время они приступили к тренировкам, которые будут проходить ежедневно от трех до восьми часов в день», — рассказали в Минобороны.

В ходе тренировок участницы отработают строевые приемы без оружия и с оружием, а также «пошереножное движение и движение в составе парадных расчетов».

Всего более двух тысяч военнослужащих примут участие в параде в Новосибирске.

По главной площади пройдет механизированная колонна, состоящая из 58 единиц техники, которую возглавит легендарный танк Т-34.

По данным на 2020 год, в российских Вооруженных силах служат больше 40 тысяч женщин.

Ранее под Новосибирском произошло необычное ДТП — музейный танк дулом распорол фуру.

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