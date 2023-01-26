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Жизнь

Мальчик играл в прятки и случайно оказался в другой стране

Мальчик из Бангладеш во время игры спрятался в грузовом контейнере и оказался заперт внутри. Так он оказался в Малайзии. Об этом сообщает журнал «Правила Жизни» со ссылкой на India Times.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

11 января 15-летний школьник Фахим из Бангладеш играл в прятки с друзьями и решил спрятаться в грузовом контейнере. Там он случайно заперся и не смог выбраться наружу.

Вскоре рабочие погрузили контейнер на корабль, направлявшийся в Малайзию. Подросток пытался кричать, но его никто не слышал.

Мальчика обнаружили лишь на шестой день при разгрузке судна в малайзийском порту. Все это время Фахим не ел и не пил и был очень истощен.

Подросток не знал местного языка и не смог объяснить работникам порта, что с ним произошло. Рабочие заподозрили торговлю людьми или похищение и вызвали полицию.

Фахиму оказывают медицинскую помощь. Как только он восстановится, его отправят домой в Читтагонг.

Ранее воспитатели детского сада оставили на прогулке девочку без обуви и варежек в Красноярске. Ее заметила местная жительница.

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