Мальчика, зарезавшего буйного отчима, готовы бесплатно защищать лучшие адвокаты Бурятии

Жители Бурятии встали на сторону 14-летнего школьника Алексея Толстихина, который несколько лет терпел выходки отчима и накануне зарезал его, спасая маму от побоев, пишет « КП-Иркутск ».

Трагедия в семье 34-летней матери троих детей Веры Толстихиной произошла 8 января — в небольшом бурятском поселке Юбилейный.

Примерно в 2015 году она познакомилась с мужчиной, который старше на 24 года. Пара начала жить вместе, Владимир переехал к ней в дом, на тот момент он трудился электриком.

«В начале нашей совместной жизни для меня он был идеальным мужчиной. С одной оговоркой — когда был трезвым. Три года назад Володю уволили. Устроиться никуда не смог, из-за этого начал выпивать. А пьяным становился просто другим человеком, словно подменили», — рассказала женщина.

Мужчина превратился в тирана: начал избивать сожительницу, обзывать детей «недоношенными дебилами» и швырять в них предметы.

По словам Веры, три года после увольнения Владимира семья жила на пособия. Сама женщина тоже не работает, получая 16 тыс. рублей от государства за ребенка-инвалида.

Не стал искать работу мужчина и после того, как полтора года назад родилась дочь. Государство стало доплачивать еще 12 тыс. рублей — на 28 тысяч и жили впятером.

Все пьяные концерты заканчивались звонком участковому, который однажды пригрозил, что при следующем обращении семью поставят на учет как неблагополучную. Женщина испугалась и перестала жаловаться.

Женщина , травмы , насилие. СС0

Очередной звонок из дома Толстихиных поступил в местный отдел полиции 8 января. Правда, о защите от Владимира просить не стали, а сообщили об убийстве мужчины, который пил не просыхая почти все новогодние праздники.

«8 января мы с Володей пришли из гостей. Он уже был подшофе, и зная, что дома у нас есть еще одна бутылка водки, начал ее искать. Я ее спрятала. Сказала: „Ты же завтра будешь болеть с похмелья, хватит тебе пить. Сердечко остановится“. Он не успокоился. Начал требовать. Когда я закрылась в комнате, чтобы покормить дочку грудью, Володя выломал дверь, подошел и начал дергать меня за волосы и выворачивать руки, требуя отдать бутылку водки», — рассказала Вера.

В это время Алексей сидел в соседней комнате и все слышал. Не выдержав, семиклассник потребовал прекратить издеваться над мамой.

Владимир отмахнулся и продолжил таскать жену за волосы. Мальчик побежал на кухню, схватил со стола нож и вонзил его в отчима, который умер до приезда медиков.

В республиканском СК возбудили уголовное дело. Отправлять в изолятор подростка не стали, оставив под подпиской — из дома выходит только в школу.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Инцидент вызвал в Бурятии огромный резонанс. Глава республики Алексей Цыденов поручил уполномоченному по правам ребенка Наталье Ганькиной подробно разобраться в убийстве, и выяснить, подвергалась ли мать, младенец и сам подросток опасности со стороны отчима.

«Мальчик действительно очень положительно характеризуется в школе и во всем поселке. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Все кто его знают, рассказывают, что он главный помощник матери по уходу за братом и сестрой. Было ли убийство в состоянии аффекта, покажет медицинская экспертиза», — рассказала Ганькина.

Денег на адвоката в семье нет. Однако этим делом согласился заняться президент адвокатской палаты Бурятии Баир Ильюнов.

«Я готов помочь мальчику бесплатно. Уже связался с его матерью, она согласилась. В ближайшее время начну разбираться в подробностях этого дела», — рассказал он.

В региональном МВД сообщили, что женщина действительно обращалась к участковому, но последний раз в 2019 году. Жаловалась на постоянные пьянки мужа.

Ранее стали известны ужасающие подробности убийства трехлетнего мальчика и «излюбленные удары» отчима в омском селе.