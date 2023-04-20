20 апреля
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Жизнь

Маленький ягненок муфлонов уже резво скачет в барнаульском зоопарке

Новорожденный ягненок муфлонов набирается сил и уже резво скачет за стадом в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Об этом сообщает их пресс-служба.

Ягненок муфлонов
Ягненок муфлонов
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

Ягнята муфлонов — довольно крепки малыши. После рождения они уже могут встать на ножки. А через несколько часов — даже побежать за матерью.

В первые три недели жизни новорожденные набираются сил и постигают азы жизни в стаде.

«Наш малыш еще немного неуклюж, но очень старается не отставать от стада», — комментируют сотрудники зоопарка.

Ягненок любит прогулки, и посетители зоопарка могут уже познакомиться с ним. Вольер муфлонов находится на новой территории зоопарка.

О последних новостях зоопарка altapress.ru рассказал в своем материале.

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