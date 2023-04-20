Маленький ягненок муфлонов уже резво скачет в барнаульском зоопарке

Ягнята муфлонов — довольно крепки малыши. После рождения они уже могут встать на ножки. А через несколько часов — даже побежать за матерью.
В первые три недели жизни новорожденные набираются сил и постигают азы жизни в стаде.
«Наш малыш еще немного неуклюж, но очень старается не отставать от стада», — комментируют сотрудники зоопарка.
Ягненок любит прогулки, и посетители зоопарка могут уже познакомиться с ним. Вольер муфлонов находится на новой территории зоопарка.
О последних новостях зоопарка altapress.ru рассказал в своем материале.