Малиновый щур, «корзинки» для почек и новое мороженое. 8 самых хороших новостей января

На коньках к победе

Спортсмен из Алтайского края Виктор Муштаков стал чемпионом России в конькобежном спорте. Он соперничал с белорусом Игнатом Головатюком 28 и 29 января в Иркутске.

В первый день он ему уступил дважды, но во второй — вышел в финал и выиграл три гонки из четырех: одну на 500 м и две на 1 тыс. м.