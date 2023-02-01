Малиновый щур, «корзинки» для почек и новое мороженое. 8 самых хороших новостей января

Спортсмен из Алтайского края Виктор Муштаков стал чемпионом России в конькобежном спорте. Он соперничал с белорусом Игнатом Головатюком 28 и 29 января в Иркутске.
В первый день он ему уступил дважды, но во второй — вышел в финал и выиграл три гонки из четырех: одну на 500 м и две на 1 тыс. м.
Таежного щура стали замечать в Алтайском крае, рассказали специалисты «Национального парка «Салаир».
Это элегантные птицы. Самцы имеют малиновый окрас. От человека эти птахи прячутся, и их можно услышать только по громкому и мелодичному пению.
Обычно «красные воробьи» живут в тайге и редко ее покидают. Улететь за пределы лесов их могут заставить неурожай дикой ягоды и голод.
Сотрудница полиции Анастасия Гришина в Прокопьевске спасла хаски от бродячих собак и приютила его у себя.
По пути на работу девушка услышала визг. Она обнаружила, что стая бродяг пытается растерзать хаски. Девушка отогнала их и поспешила с раненым животным к ветеринарам.
Хозяев животного искали по соцсетям, но безрезультатно. В итоги девушка оставила четвероногого у себя.
Компания «Алтайская буренка» решила вывести на рынок новое мороженое этой весной. Предприятие уже закупило итальянское оборудование в Беларуси и ведет разработку рецептуры.
Мощность конвейера позволяет делать по одной тонне мороженого в час. Продукцию планируют выступать в стаканчике и на палочке.
Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку, которая упала и сломала ногу в горах.
В краевое МЧС пришло сообщение о том, что 72-летняя женщина упала на прогулочной тропе в Белокурихе и сломала ногу.
На место выехали шесть спасателей. Пенсионерку вывезли на снегоходе в городскую больницу.
Медики Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства нашли новый способ лечения нефроптоза (опущения почек) у детей.
Многие методы операций сопровождаются рецидивами. Новый метод заключается в том, что врачи делают из широкого пучка мышц «корзинку», которая фиксирует почку, — рассказал детский хирург Юрий Тен.
Юрий Тен,
детский хирург:
Мы прооперировали этим способом 86 больных, ни у кого из них не было рецидива.
Четырех снежных барсов впервые сняли на камеру смартфона в январе 2023 года, во время патрулирования территории заказника «Шавлинский».
Координатор проектов WWF Александр Карнаухов сказал, что в дикой природе четырех ирбисов никогда не снимали смартфоном или обычной камерой. А четыре котенка в помете — так вообще редкость.
Младшая из сестер семьи Хэир — Сабрина рассказала, что ее семья из Австралии получила в Новосибирске вид на жительство в России. Новостью девушка поделилась на своем YouTube-канале.
Семья Хэир четыре года пыталась получить документы ради собственной фермы в горах Республики Алтай. И получилось: они оформили вид на жительство в Новосибирске.
Также в 2022 году семья посетила Барнаул и назвала его «сибирской сокровищницей».
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