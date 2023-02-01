1 февраля
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Жизнь

Малиновый щур, «корзинки» для почек и новое мороженое. 8 самых хороших новостей января

Altapress.ru собрал самые добрые новости января — чтобы приободриться и встречать потепление с мороженым в руке.

Таежный щур
Таежный щур
Национальный парк "Салаир", Алексей Эбель
На коньках к победе

Спортсмен из Алтайского края Виктор Муштаков стал чемпионом России в конькобежном спорте. Он соперничал с белорусом Игнатом Головатюком 28 и 29 января в Иркутске.

В первый день он ему уступил дважды, но во второй — вышел в финал и выиграл три гонки из четырех: одну на 500 м и две на 1 тыс. м.

Алтайский конькобежец Виктор Муштаков — в центре.
Алтайский конькобежец Виктор Муштаков — в центре.
www.altaisport.ru
Редкая «малина» прилетела из тайги

Таежного щура стали замечать в Алтайском крае, рассказали специалисты «Национального парка «Салаир».

Это элегантные птицы. Самцы имеют малиновый окрас. От человека эти птахи прячутся, и их можно услышать только по громкому и мелодичному пению.

Обычно «красные воробьи» живут в тайге и редко ее покидают. Улететь за пределы лесов их могут заставить неурожай дикой ягоды и голод.

Таежный щур
Таежный щур
Национальный парк «Салаир», Алексей Эбель
Таежный щур
Таежный щур
Национальный парк «Салаир», Алексей Эбель
Таежный щур
Таежный щур
Национальный парк «Салаир», Алексей Эбель
Таежный щур
Таежный щур
Национальный парк «Салаир», Алексей Эбель
Чужой среди своих

Сотрудница полиции Анастасия Гришина в Прокопьевске спасла хаски от бродячих собак и приютила его у себя.

По пути на работу девушка услышала визг. Она обнаружила, что стая бродяг пытается растерзать хаски. Девушка отогнала их и поспешила с раненым животным к ветеринарам.

Полицейская спасла хаски.
Полицейская спасла хаски.
Mash Siberia.

Хозяев животного искали по соцсетям, но безрезультатно. В итоги девушка оставила четвероногого у себя.

Да будет мороженое

Компания «Алтайская буренка» решила вывести на рынок новое мороженое этой весной. Предприятие уже закупило итальянское оборудование в Беларуси и ведет разработку рецептуры.

«Алтайхолод».
«Алтайхолод».
barnaul.org.
«Алтайхолод».
«Алтайхолод».
barnaul.org.

Мощность конвейера позволяет делать по одной тонне мороженого в час. Продукцию планируют выступать в стаканчике и на палочке.

Спасатели помогли пенсионерке со сломанной ногой в горах

Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку, которая упала и сломала ногу в горах.

В краевое МЧС пришло сообщение о том, что 72-летняя женщина упала на прогулочной тропе в Белокурихе и сломала ногу.

Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку со сломанной ногой в горах.
Алтайские спасатели эвакуировали пенсионерку со сломанной ногой в горах.
ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

На место выехали шесть спасателей. Пенсионерку вывезли на снегоходе в городскую больницу.

Теперь можно без рецидивов

Медики Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства нашли новый способ лечения нефроптоза (опущения почек) у детей.

Многие методы операций сопровождаются рецидивами. Новый метод заключается в том, что врачи делают из широкого пучка мышц «корзинку», которая фиксирует почку, — рассказал детский хирург Юрий Тен.

Юрий Тен,
детский хирург:

Мы прооперировали этим способом 86 больных, ни у кого из них не было рецидива.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Анна Зайкова.
Милые, пушистые, на телефон

Четырех снежных барсов впервые сняли на камеру смартфона в январе 2023 года, во время патрулирования территории заказника «Шавлинский».

На Алтае создадут &quot;паспорта&quot; снежным барсам.
На Алтае создадут «паспорта» снежным барсам.
Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF.

Координатор проектов WWF Александр Карнаухов сказал, что в дикой природе четырех ирбисов никогда не снимали смартфоном или обычной камерой. А четыре котенка в помете — так вообще редкость.

Из Австралии на Алтай

Младшая из сестер семьи Хэир — Сабрина рассказала, что ее семья из Австралии получила в Новосибирске вид на жительство в России. Новостью девушка поделилась на своем YouTube-канале.

Семья Хэир четыре года пыталась получить документы ради собственной фермы в горах Республики Алтай. И получилось: они оформили вид на жительство в Новосибирске.

Сабрина Хэйр.
Сабрина Хэйр.
Скриншот с YouTube-канала

Также в 2022 году семья посетила Барнаул и назвала его «сибирской сокровищницей».

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