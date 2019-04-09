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9 апреля
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Жизнь

Малышева показала упражнения «для потрясающего секса»

Елена Малышева выложила в Instagram пост, где рассказала про упражнения для «потрясающего секса», сообщает «Телеканал 360».

Елена Малышева
Елена Малышева
https://vk.com/club124954688

Чтобы узнать подроности, нужно было перейти в Stories. Там подписчикам предложили отправиться на медицинский портал, где выложен анонс материала на эту тему. В публикации сообщают, какие физические активности «сделают секс незабываемым».

Речь идет о плавании, укреплении мышц пресса и корпуса, кардионагрузках. Также полезно делать упражнение Кегеля, планку, растяжку «кошка-собака», шарнир, садиться в позу лягушки, поднимать таз.

Напомним, ранее российский врач-остеопат Дмитрий Мохов обвинил ведущую программы «Жить здорово!» Елену Малышеву в непрофессионализме и пожаловался на нее директору Первого канала Константину Эрнсту.

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