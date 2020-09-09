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Жизнь

Малышева после возвращения из США назвала Москву «островом свободы»

Телеведущая Елена Малышева, ориентируясь на современные принципы, назвала Москву и Россию островом свободы, сообщает РИА «Новости».

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Такое заявление Малышева сделала, когда говорила о новом сезоне телепрограммы «Жить здорово!»

«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы», — сказала она.

Доктор медицинских наук пояснила, что речь идет о тестировании на COVID-19.

«Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: „Предъявите анализ на коронавирус“. И все, и входите спокойно», — сказала Малышева.

Напомним, в августе телеведущая застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. В Штатах она провела отпуск, во время которого навестила детей и внуков.

После возвращения она в своем Instagram отметила, что в Москве «жизнь огромная и неземная красота».

Ранее Малышева назвала дебилами некоторых подписчиков, говоря о введении строгого карантина из-за коронавируса.

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