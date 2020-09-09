Малышева после возвращения из США назвала Москву «островом свободы»

Такое заявление Малышева сделала, когда говорила о новом сезоне телепрограммы «Жить здорово!»
«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы», — сказала она.
Доктор медицинских наук пояснила, что речь идет о тестировании на COVID-19.
«Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: „Предъявите анализ на коронавирус“. И все, и входите спокойно», — сказала Малышева.
Напомним, в августе телеведущая застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. В Штатах она провела отпуск, во время которого навестила детей и внуков.
После возвращения она в своем Instagram отметила, что в Москве «жизнь огромная и неземная красота».
Ранее Малышева назвала дебилами некоторых подписчиков, говоря о введении строгого карантина из-за коронавируса.