Малышева после возвращения из США назвала Москву «островом свободы»

Телеведущая Елена Малышева, ориентируясь на современные принципы, назвала Москву и Россию островом свободы, сообщает РИА «Новости» .

Такое заявление Малышева сделала, когда говорила о новом сезоне телепрограммы «Жить здорово!»

«Москва и Россия сегодня выглядят островом свободы, потому что здесь приняты адекватные соответствующие XXI веку принципы», — сказала она.

Доктор медицинских наук пояснила, что речь идет о тестировании на COVID-19.

«Мы пускаем в нашу страну всех, но говорим: „Предъявите анализ на коронавирус“. И все, и входите спокойно», — сказала Малышева.

Напомним, в августе телеведущая застряла в США из-за отмены прямых рейсов в Россию. В Штатах она провела отпуск, во время которого навестила детей и внуков.

После возвращения она в своем Instagram отметила, что в Москве «жизнь огромная и неземная красота».

Ранее Малышева назвала дебилами некоторых подписчиков, говоря о введении строгого карантина из-за коронавируса.