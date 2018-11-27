АКЗС и Счетная палата проверят, почему в Алтайском крае получили мало денег курортного сбора

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитету по бюджету и налогам дать оценку первому году работы краевого закона о курортном сборе. Работу по анализу проведут до 21 января 2019 года, сообщает сайт АКЗС.

Во время совещания председатель АКЗС выразил обеспокоенность размером фактических поступлений курортного сбора. Напомним, его собирали в Белокурихе в рамках федерального эксперимента с мая этого года.

Когда мы принимали законопроект, разработчики прогнозировали поступления по этой статье в размере 35 млн рублей по итогам первого года, сейчас по факту бюджет получил 15,7 млн. Соответственно, нужно разобраться, почему произошло такое расхождение. Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора или исполнительская дисциплина находится не на должном уровне или наш пакет законов нуждается в корректировке по итогам правоприменительной практики, — сказал Александр Романенко.

Он отметил, что курортный сбор при надлежащем исполнении может обеспечить существенный для Белокурихи вклад в бюджет, поэтому за этим нужно четко следить.

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов, пояснил, что вопрос о реализации закона о курортном сборе будут изучать в сотрудничестве со Счетной палатой Алтайского края. По итогам этой работы, при необходимости, предложат поправки в региональное законодательство.

Курортный сбор ввели в Белокурихе с 1 мая. За сутки пребывания турист платит 30 рублей. Курортный сбор взимают в отелях, гостиницах, пансионатах и гостевых домах.

По данным регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу, объем поступивших средств от курортного сбора за октябрь 2018 года составил 2,6 млн рублей. За шесть месяцев действия эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 15,7 млн рублей.

Altapress.ru писал, что в Белокурихе на деньги от курортного сбора вырубят старые деревья. От них очистят почти 12 га городского леса. Вырубку в таких масштабах в Белокурихе никогда не проводили. Очистка городского леса — это первый проект на деньги «туристического налога». Власти также планируют обустроить и укрепить русло реки и благоустроить территорию курорта.