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АКЗС и Счетная палата проверят, почему в Алтайском крае получили мало денег курортного сбора

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитету по бюджету и налогам дать оценку первому году работы краевого закона о курортном сборе. Работу по анализу проведут до 21 января 2019 года, сообщает сайт АКЗС.

Белокуриха.
Белокуриха.
Родочинская Евгения.

Во время совещания председатель АКЗС выразил обеспокоенность размером фактических поступлений курортного сбора. Напомним, его собирали в Белокурихе в рамках федерального эксперимента с мая этого года.

Когда мы принимали законопроект, разработчики прогнозировали поступления по этой статье в размере 35 млн рублей по итогам первого года, сейчас по факту бюджет получил 15,7 млн. Соответственно, нужно разобраться, почему произошло такое расхождение. Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора или исполнительская дисциплина находится не на должном уровне или наш пакет законов нуждается в корректировке по итогам правоприменительной практики, — сказал Александр Романенко.

Он отметил, что курортный сбор при надлежащем исполнении может обеспечить существенный для Белокурихи вклад в бюджет, поэтому за этим нужно четко следить.

Председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов, пояснил, что вопрос о реализации закона о курортном сборе будут изучать в сотрудничестве со Счетной палатой Алтайского края. По итогам этой работы, при необходимости, предложат поправки в региональное законодательство.

Курортный сбор ввели в Белокурихе с 1 мая. За сутки пребывания турист платит 30 рублей. Курортный сбор взимают в отелях, гостиницах, пансионатах и гостевых домах.

По данным регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу, объем поступивших средств от курортного сбора за октябрь 2018 года составил 2,6 млн рублей. За шесть месяцев действия эксперимента в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края поступило 15,7 млн рублей.

Altapress.ru писал, что в Белокурихе на деньги от курортного сбора вырубят старые деревья. От них очистят почти 12 га городского леса. Вырубку в таких масштабах в Белокурихе никогда не проводили. Очистка городского леса — это первый проект на деньги «туристического налога». Власти также планируют обустроить и укрепить русло реки и благоустроить территорию курорта.

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