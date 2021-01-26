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Жизнь

Мама барнаульского певца Александра Балыкова скончалась от коронавируса

Известный певец и композитор из Барнаула Александр Балыков рассказал в своем Instagram о гибели матери от коронавируса.

Александр Балыков.
Александр Балыков.
Олеся Кулинчик

Александр отметил, что за жизнь его мамы «боролись каждую минуту, но не смогли».

«Мамочка! Еще три недели назад мы сидели, смеялись, дурачились с твоими внучками и строили грандиозные планы на 2021 год. Потом случился проклятый ковид. Ты говорила, что рядом со мной нестрашно. Я старался как мог, но в этот раз я подкачал», — написал он.

«Мама, прости… Я помню каждый твой взгляд, каждое прикосновение… с пеленок. Как же я люблю тебя. Я чувствовал тебя на расстоянии… а теперь… Мое сердце улетело с тобой", — написал Александр.

В комментариях поддержку выразила финалист шоу «Голос» Маргарита Позоян: «Сашуля, мои соболезнования, держитесь».

«Не вини себя. Мы всего лишь люди. Я от всего сердца соболезную тебе. Мама рядом. Они нас не покидают», — написала певица из «Голоса» и шоу «Точь-в-точь» Елена Максимова.

Александр Балыков — финалист «Фактор А», победитель конкурса «Русские теноры». На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил, что маму похоронят в Барнауле на Михайловском кладбище.

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