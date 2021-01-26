Мама барнаульского певца Александра Балыкова скончалась от коронавируса

Известный певец и композитор из Барнаула Александр Балыков рассказал в своем Instagram о гибели матери от коронавируса.

Александр отметил, что за жизнь его мамы «боролись каждую минуту, но не смогли».

«Мамочка! Еще три недели назад мы сидели, смеялись, дурачились с твоими внучками и строили грандиозные планы на 2021 год. Потом случился проклятый ковид. Ты говорила, что рядом со мной нестрашно. Я старался как мог, но в этот раз я подкачал», — написал он.

«Мама, прости… Я помню каждый твой взгляд, каждое прикосновение… с пеленок. Как же я люблю тебя. Я чувствовал тебя на расстоянии… а теперь… Мое сердце улетело с тобой", — написал Александр.

В комментариях поддержку выразила финалист шоу «Голос» Маргарита Позоян: «Сашуля, мои соболезнования, держитесь».

«Не вини себя. Мы всего лишь люди. Я от всего сердца соболезную тебе. Мама рядом. Они нас не покидают», — написала певица из «Голоса» и шоу «Точь-в-точь» Елена Максимова.

Александр Балыков — финалист «Фактор А», победитель конкурса «Русские теноры». На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил, что маму похоронят в Барнауле на Михайловском кладбище.