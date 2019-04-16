На Алтае зацвел маральник

В горах Алтая зацвел маральник, написала в Facebook директор Алтайтурцентра Татьяна Сажаева со ссылкой на главу Чемальского района Александра Алисова.

В Чемале тепло, господствуют южные ветра и даже зимой не всегда есть снег, пишет Сажаева.

Маральник (Рододендрон Ледебура) обычно зацветает в конце апреля — начале мая. Иногда растение может повторно зацвести осенью.

В начале апреля краевое минприроды сообщало о появившихся ветках маральника на рынках. Растение занесено в региональную Красную книгу и требует к себе особенно внимательного и бережного отношения.

Природоохранным законодательством запрещено собирать, продавать или покупать первоцветы, отнесенные к редким и исчезающим видам. За это предусмотрен штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

Кроме того, маральник — ядовитое растение, использовать его в качестве лекарственного сырья следует чрезвычайно осторожно. Рододендрон Ледебура содержит эфирные масла, большое количество дубильных веществ, галловую и аскорбиновую кислоты, в нем также присутствуют марганец, алюминий, свинец, барий, медь, серебро и другие микроэлементы

1 мая на «Бирюзовой Катуни» пройдет праздник «Цветение маральника», которым откроют туристический сезон в Алтайском крае.