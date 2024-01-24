24 января
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Жизнь

Маралуха с мараленком спаслись от волков в Телецком озере. Видео

В алтайском заповеднике засняли, как маралуха со взрослым мараленком спаслись от хищников в Телецком озере.

Маралы.
Маралы.
Алтайский биосферный заповедник

Животных заметил инспектор Виталий Штыков во время обхода территории Белинского участка заповедника.

Маралы подпустили человека довольно близко. Благодаря этому удалось заснять впечатляющие кадры.

В заповеднике рассказали, что животные могут забегать в воду или на лед спасаясь от хищников. Отмечается, что маралы — хорошие пловцы. Во время нападения они могут просто переплыть на другой берег.

Ранее altapress.ru показывал и рассказывал, как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае.

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