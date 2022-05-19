Мария Бутина обратилось к губернатору Томенко из-за уничтожения аллеи в Барнауле

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина недовольна уничтожением части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны (в парке имени Ленина). В своем Telegram-канале она обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

«Как уроженка Барнаула, как гражданка России, как депутат Государственной Думы возмущена уничтожением части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы… Это недопустимо», — написала Бутина.

Ранее общественник Юрий Красильников сообщил в Telegram об уничтожении части аллеи. По его словам, на участке рядом с зоопарком «испортили» часть объекта: выкопали деревья, а теперь ведут строительные работы — для установки атракциона.

Он добавил, что к ним причастен владелец «Лесной сказки», депутат АКЗС Сергей Писарев.

Писарев, в свою очередь, заявил, что в парке активизировались «копатели маленьких деревьев».