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Жизнь

Мария Бутина обратилось к губернатору Томенко из-за уничтожения аллеи в Барнауле

Депутат Госдумы от Кировской области Мария Бутина недовольна уничтожением части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войны (в парке имени Ленина). В своем Telegram-канале она обратилась к губернатору Виктору Томенко с просьбой разобраться в ситуации.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
пресс-служба Общественной палаты РФ / oprf.ru

«Как уроженка Барнаула, как гражданка России, как депутат Государственной Думы возмущена уничтожением части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы… Это недопустимо», — написала Бутина.

Ранее общественник Юрий Красильников сообщил в Telegram об уничтожении части аллеи. По его словам, на участке рядом с зоопарком «испортили» часть объекта: выкопали деревья, а теперь ведут строительные работы — для установки атракциона.

Он добавил, что к ним причастен владелец «Лесной сказки», депутат АКЗС Сергей Писарев.

Писарев, в свою очередь, заявил, что в парке активизировались «копатели маленьких деревьев».

«Довожу до сведения, что любое незаконное действие на территории, которая находится в ведении парка на правах аренды, будет пресекаться. Если у вас есть желание что-то полезное сделать, согласовывайте свои действия с владельцем участка», — подчеркнул парламентарий.

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