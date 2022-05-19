Мария Бутина обратилось к губернатору Томенко из-за уничтожения аллеи в Барнауле

«Как уроженка Барнаула, как гражданка России, как депутат Государственной Думы возмущена уничтожением части аллеи, заложенной в честь 77-й годовщины Великой Победы… Это недопустимо», — написала Бутина.
Ранее общественник Юрий Красильников сообщил в Telegram об уничтожении части аллеи. По его словам, на участке рядом с зоопарком «испортили» часть объекта: выкопали деревья, а теперь ведут строительные работы — для установки атракциона.
Он добавил, что к ним причастен владелец «Лесной сказки», депутат АКЗС Сергей Писарев.
Писарев, в свою очередь, заявил, что в парке активизировались «копатели маленьких деревьев».
«Довожу до сведения, что любое незаконное действие на территории, которая находится в ведении парка на правах аренды, будет пресекаться. Если у вас есть желание что-то полезное сделать, согласовывайте свои действия с владельцем участка», — подчеркнул парламентарий.