Мария Бутина презентует книгу про тюрьму

«Экс-шпионка» Мария Бутина написала и презентует свою книгу «Тюремный дневник», сообщает ТАСС.

В книге Бутина рассказывает историю ареста и тюремного заключения в США.

На презентации вместе с ректором Уральского государственного экономического университета Яковом Силиным автор книги расскажет, как россиянам, столкнувшимся с беззаконием, защитить свои права.

Кто такая Мария Бутина

Уроженку Барнаула Марию Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

В Министерстве иностранных дел России заявляли, что это решение — позорное пятно на американской судебной системе, «которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ».

Бутина вернулась в Россию 25 октября 2019 года.