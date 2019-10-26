Мария Бутина вернулась в Россию и собирается в Барнаул

По словам девушки, перелёт прошёл хорошо, и она рада вернуться домой.
«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада видеть мою семью», — цитирует издание освобожденную российскую «шпионку».
Мария Бутина выразила отдельную благодарность МИДу, общественным организациям и дипломатам, которые за неё «боролись каждый день и пробивались во все места, где её держали»
«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права, я просто не могу. Спасибо большое. Вы знаете, я просто хотела бы сказать, я однажды говорила об этом в одном из моих видео: вы знаете, русские не сдаются», — заявила Бутина и пошла на встречу к своим родственникам, которые прибыли встречать ее с цветами.
В ночь на 26 октября Мария Бутина села в Майами в самолёт «Аэрофлота» Airbus 330, который доставил её в Москву. Экипаж самолета угостил Марию тульским пряником и перевел её в бизнес-класс.
Россиянка рассказала корреспонденту РИА «Новости», что в понедельник, 28 октября, отправится в Барнаул
В американской тюрьме Бутина сидела по обвинению в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.