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Жизнь

Мария Бутина вернулась в Россию и собирается в Барнаул

Мария Бутина прибыла в московский аэропорт Шереметьево и поблагодарила россиян, дипломатов и общественные организации за поддержку, пишет RT.

Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Личная страничка Марии Бутиной в Facebook.

По словам девушки, перелёт прошёл хорошо, и она рада вернуться домой.

«Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада видеть мою семью», — цитирует издание освобожденную российскую «шпионку».

Мария Бутина выразила отдельную благодарность МИДу, общественным организациям и дипломатам, которые за неё «боролись каждый день и пробивались во все места, где её держали»

«Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права, я просто не могу. Спасибо большое. Вы знаете, я просто хотела бы сказать, я однажды говорила об этом в одном из моих видео: вы знаете, русские не сдаются», — заявила Бутина и пошла на встречу к своим родственникам, которые прибыли встречать ее с цветами.

В ночь на 26 октября Мария Бутина села в Майами в самолёт «Аэрофлота» Airbus 330, который доставил её в Москву. Экипаж самолета угостил Марию тульским пряником и перевел её в бизнес-класс.

Россиянка рассказала корреспонденту РИА «Новости», что в понедельник, 28 октября, отправится в Барнаул

В американской тюрьме Бутина сидела по обвинению в «преступном сговоре» для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора». 26 апреля американский суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения. Одновременно ей зачли девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании приговора.

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