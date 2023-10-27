Мария Бутина встретилась со студентами в Барнауле и рассказала о тюрьме и учебе

О работе
«За базар отвечать надо».
«Я беру ребят с регионов на работу, я считаю, что это очень здорово, нам нужно бороться за жизнь, я сама отсюда».
Об обучении в АлтГУ
«Знания, полученные здесь, бесценны для меня».
О приезде в Барнаул
«Я сидела в американской тюрьме, и сегодня у меня годовщина освобождения».
О миграции из страны
«Уехать и жить на готовом — это отстой».
«А насчет Американского государства у меня было немало иллюзий, и здесь я очень рекомендую прочитать мою книгу, которую я писала для того, чтобы вы были мудрее и не совершали моих ошибок, потому что мне они стоили очень дорого».
Об американской тюрьме
«Заходишь в камеру и сразу видишь, что все наши».
«Мне умение учиться в карцере жизнь спасло, потому что сам алгоритм мышления и умения получать информацию сохранили мне рассудок».
О фейковой информации
«Включайте голову, учитесь анализировать».
В конце выступления Мария Бутина дала совет молодому поколению: «Главное — учиться, но еще главнее — выбрать сферу, которая вам интересна. Время — самый ценный ресурс. Учитесь всю жизнь».
Лада Зубкова.