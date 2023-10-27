Мария Бутина встретилась со студентами в Барнауле и рассказала о тюрьме и учебе

Депутат Госдумы и уроженка Алтайского края Мария Бутина приехала в Барнаул на премьеру спектакля «Тюремный дневник», созданного по книге ее мемуаров. Перед показом она встретилась со студентами АлтГУ. Делимся цитатами выступления.

О работе

«За базар отвечать надо».

«Я беру ребят с регионов на работу, я считаю, что это очень здорово, нам нужно бороться за жизнь, я сама отсюда».

Об обучении в АлтГУ

«Знания, полученные здесь, бесценны для меня».

О приезде в Барнаул

«Я сидела в американской тюрьме, и сегодня у меня годовщина освобождения».

О миграции из страны

«Уехать и жить на готовом — это отстой».

«А насчет Американского государства у меня было немало иллюзий, и здесь я очень рекомендую прочитать мою книгу, которую я писала для того, чтобы вы были мудрее и не совершали моих ошибок, потому что мне они стоили очень дорого».

Визит Марии Бутиной в Барнаул. Лада Зубкова.

Об американской тюрьме

«Заходишь в камеру и сразу видишь, что все наши».

«Мне умение учиться в карцере жизнь спасло, потому что сам алгоритм мышления и умения получать информацию сохранили мне рассудок».

О фейковой информации

«Включайте голову, учитесь анализировать».

В конце выступления Мария Бутина дала совет молодому поколению: «Главное — учиться, но еще главнее — выбрать сферу, которая вам интересна. Время — самый ценный ресурс. Учитесь всю жизнь».

Лада Зубкова.