Дело Трампа будет вести судья, приговорившая уроженку Барнаула к 18 месяцам заключения

В 2019 году Таня Чаткэн приговорила Марию Бутину к 18 месяцам заключения.

В 2022 году Марию Бутину наградили медалью «За содействие».

Ранее Мария Бутина обратилась к губернатору Томенко из-за уничтожения аллеи в Барнауле.

Кто такая Мария Бутина?

Мария Бутина родилась в Барнауле, училась в школах № 122 и 22, затем поступила в АлтГУ на политолога. Вуз она закончила с отличием в 2010 году.

В августе 2016-го Мария Бутина отправилась учиться в один из университетов штата Вашингтон.

В июле 2018 года ее задержали и осудили на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом». Она признала себя виновной, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.

В конце октября 2019 года Бутину освободили и депортировали в Россию, она вернулась в Алтайский край, стала членом Общественной палаты РФ.

Бутина - член комитета Госдумы по международным делам.