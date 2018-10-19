Мария Мотузная объяснила, почему сбежала в Киев

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная написала на своей странице «ВКонтакте» пост, в котором объяснила, почему приняла решение нарушить подписку о невыезде. Девушка заявила, что не верит в российское правосудие и «не готова ставить на себе эксперименты».

Девушка ответила на претензии пользователей соцсетей, которые обрушились на нее после новости об отъезде. В частности, ее обвинили во лжи, поскольку ранее она утверждала, что «никуда уезжать не собирается».

Мария Мотузная,

жительница Барнаула:

Я не говорила, что собираюсь уехать, потому что тогда бы мне не дали этого сделать! Конечно, я говорила, что уехать не планирую, это, черт возьми, конспирация, как бы глупо не звучало. Усыпление бдительности органов и т.д. Мне жутко жаль, если кто-то решил, что это лицемерие.

Девушка не считает возвращение своего дела в прокуратуру победой: «Никого я не победила. У меня есть веские основания думать, что ожидалось просто затишье резонанса. Не более того».

Суд над Марией Мотузной в Барнауле. Анастасия Корягина , altapress.ru

Мария Мотузная,

жительница Барнаула:

Да, возможно я стала каким-то символом борьбы с мракобесием. Но, поймите, я человек, а не фигура речи. Я хочу нормально жить, а не как на пороховой бочке. Никто из вас не знает всего, всех нюансов и т.д. <…> Я собиралась уехать с первого дня. Просто не было возможности. Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят. И принимать иллюзионные подачки от Путина — не мой вариант.

Мария также обратилась к администрации президента: «Я понимаю, что вы никогда не простите мне, что не дала торжественно помиловать холопку! Но ваша „декриминализация“ изначально выглядела как фарс. И ваши засланные казачки меня только веселят».

Суд по делу Марии Мотузной. altapress.ru

В Twitter Мария пишет, что «в Украине проездом», и собирается просить политубежища в другой стране. В какой именно, она пока не решила. Девушка также рассказала, что легко покинула страну самолетом, хотя поначалу думала об автостопе и даже изменении внешности.

Напомним, Марию Мотузную обвиняют в экстремизме за сохранение двух картинок в альбоме «ВКонтакте». Сейчас ее дело вернули прокурору из-за постановления Пленума Верховного суда, которое внесло поправки в порядок рассмотрения таких дел. Кроме того, когда вступят в силу изменения, смягчающие 282-й статью, она сможет рассчитывать на административное наказание. Есть также небольшой шанс, что дело прекратят из-за отсутствия состава преступления.

Девушку также обвиняли в оскорблении чувств верующих, но срок давности привлечения к ответственности по этой статье истек 15 октября.