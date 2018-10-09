Путин помог? В Барнауле дело Марии Мотузной, обвиняемой за репосты, могут вернуть прокурору

9 октября в Барнауле состоялось очередное заседание Индустриального районного суда по уголовному делу Марии Мотузной, обвиняемой по статье об экстремизме. В начале заседания было объявлено, что обвинение и защита ходатайствуют о возвращении дела прокурору, передает наш корреспондент из зала суда.

Заседание суда по делу Марии Мотузной, обвиняемой по статье об экстремизме за репосты в соцсети. 9 октября 2018 года.

Это ходатайство было внесено «в связи с изменениями, которые внесли в правоприменительную практику и в законодательство». Суд удалился в совещательную комнату до 13 часов. О том, какое решение будет вынесено судом, altapress.ru сообщит позже.

Предложение президента

Напомним, что 3 октября президент России внес в Госдуму предложение о смягчении уголовной статьи, по которой обвиняется Мария Мотузная и еще трое жителей Алтайского края. Президент предложил депутатам внести поправку в часть 1 статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Из пояснительной записки к проекту Путина:

Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Уже 5 октября в Сибири закрыли первое после поправок Путина дело об экстремистских мемах. Это случилось в Красноярске, где суд решил закрыть уголовное дело 35-летнего сотрудника ЧОПа Андрея Безбородова, который обвинялся в экстремизме за публикацию мемов с президентом и патриархом в соцсетях.

Что говорила Мария Мотузная о предложении Путина

3 октября altapress.ru спросил Марию, что она думает о предложении президента о смягчении 282 статьи. Девушка ответила, что рада, что пошли такие подвижки по декриминализации антиэкстремистского законодательства.

Однако Мотузная не очень верила, что это предложение Владимира Путина как-то повлияет на решение суда в отношении конкретно ее. Но она надеется, что это поможет другим людям, которые также могут попасть в схожую с ней историю.

На вопрос altapress.ru, как бы Мария отнеслась, если бы ее судили не по уголовной статье, а привлекли бы к административной ответственности, девушка сказала, что восприняла бы такое решение без вопросов.

Кого в Алтайском крае судят за репосты

На данный момент четверых жителей Алтайского края судят за публикации в соцсетях. Антона Ангела за посты с «враждебным отношением к евреям», Данила Маркина за картинки с Джоном Сноу на религиозные темы, Андрея Шашерина за мем с патриархом Кириллом и Марию Мотузную — также за шутки про религию.

Последнюю, например, обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

А вот сына первого зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера Антона признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. Но его дело рассматривали по административной статье и оштрафовали только на 1000 рублей.