Из-за Путина Мотузную и других подсудимых за репосты могут освободить от уголовного преследования

3 октября президент России внес в Госдуму предложение о смягчении уголовной статьи 282. Как altapress.ru прокомментировали эту новость юристы, у жительницы Барнаула Марии Мотузной и других подсудимых за репосты появился шанс на прекращение уголовного преследования.

Напомним, что Владимир Путин предложил депутатам внести поправку в часть 1 статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Из пояснительной записки к проекту Путина:

Указанные в части первой этой статьи деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

Таким образом, по мнению опрошенных юристов, у судимых сейчас по этой статье россиян есть шанс, что их дело рассмотрят в административном порядке, а не в уголовном процессе. Правда, у этого шанса есть много условий, первое из которых — скорость принятие президентской поправки. Если она вступит в силу до вынесения приговора, то шанс все-таки появляется.

Что думает о предложении президента Мария Мотузная

Altapress.ru связался с жительницей Барнаула Марией Мотузной, которую сейчас как раз судят по первой части 282-й статьи за мемы в соцсети ВКонтакте. Девушка сообщила, что она рада, что пошли такие подвижки по декриминализации антиэкстремистского законодательства.

Однако Мотузная не очень верит, что это предложение Владимира Путина как-то повлияет на решение суда в отношении конкретно ее. Но она надеется, что это поможет другим людям, которые также могут попасть в схожую с ней историю.

На вопрос altapress.ru, как бы Мария отнеслась, если бы ее судили не по уголовной статье, а привлекли бы к административной ответственности, девушка сказала, что восприняла бы такое решение без вопросов.

Идея Верховного суда

Верховный суд РФ разрешил прекращать дела об экстремизме на стадии следствия. Суды могут прекращать на ранней стадии расследование по необоснованно возбужденным делам экстремистской направленности.

«Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование», — сказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Это позволит не загружать судебную систему делами, в которых нет состава преступления.

Кого в Алтайском крае судят за репосты

На данный момент четверых жителей Алтайского края судят за публикации в соцсетях. Антона Ангела за посты с «враждебным отношением к евреям», Данила Маркина за картинки с Джоном Сноу на религиозные темы, Андрея Шашерина за мем с патриархом Кириллом и Марию Мотузную — также за шутки про религию.

Последнюю, например, обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).

А вот сына первого зампреда правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера Антона признали виновным в публичной демонстрации экстремистской символики. Но его дело рассматривали по административной статье и оштрафовали только на 1000 рублей.