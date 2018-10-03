Путин предложил смягчить уголовную статью 282 за репосты, по которой судят девушку из Барнаула

«Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 (…) Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным», — говорится в пояснительной записке, пишет Lenta.ru.

Законопроектом предлагается изменить ч. 1 ст. 282. Уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. В текущей версии этой части статьи в кодексе уголовная ответственность наступает сразу, пишут «Ведомости».

Первое нарушение, если «действия не содержат уголовно наказуемого деяния», согласно другому внесенному в Госдуму законопроекту, Путин предложил наказывать по КоАП. Для этого в кодекс будет внесена ст. 20.3, предполагающая для граждан до 20 тыс. руб. штрафа, или до ста часов обязательных работ, или до 15 суток ареста, а юридическим лицам — до 500 тыс. руб. штрафа.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента 3 октября.

Ранее Верховный суд призвал российские суды, рассматривающие дела об экстремизме, не «слепо доверять экспертам», а самостоятельно оценивать, насколько размещенная в интернете информация направлена на возбуждение ненависти и вражды.

Экстремизм в Барнауле

В Барнауле рассматривается дело Марии Мотузной, которую судят по статье об экстремизме за публикацию мемов в соцсети. Девушку обвинили по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 1 статьи 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих).