В Сибири закрыли первое после поправок Путина дело об экстремистских мемах

В Красноярске закрыто уголовное дело 35-летнего сотрудника ЧОПа Андрея Безбородова, который обвинялся в экстремизме за публикацию мемов с президентом и патриархом в соцсетях, сообщает « КоммерсантЪ ». Это первый такой случай после того, как президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации статьи о возбуждении вражды.

Прекращение дела красноярца стало возможным после разъяснений пленума Верховного суда РФ о необходимости учитывать размер аудитории, которой были доступны интернет-картинки, реакцию на них со стороны подписчиков, а также количество просмотров. Как говорится в постановлении о прекращении дела, среди более полутора сотен подписчиков страницы Андрея Безбородова «ВКонтакте» никто не «лайкнул» мемы и не оставил к ним комментарии.

Содержанием страницы Андрея Безбородова «ВКонтакте» сотрудники центра «Э» ГУ МВД по Красноярскому краю заинтересовались в начале 2018 года во время мониторинга соцсетей. Как говорится в материалах следствия, с ноября 2015-го по апрель 2017 года охранник, использовавший ник Андрей Староверов, разместил в своем аккаунте восемь картинок, которые экспертиза признала экстремистскими.

Среди мемов, находившихся в папке «сохраненные», можно было увидеть изображения кавказцев, евреев. В числе спорных картинок оказалась фотография Путина и патриарха Кирилла с ироничной подписью.

Безбородову силовики предъявили обвинение по 282-й статье УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Охранник заявил, что мемы он сам не создавал, а только скопировал из интернета. Аккаунт, по его словам, он удалил.

Уголовное дело до суда так и не дошло и было закрыто с формулировкой «из-за малозначительности». В решении о закрытии дела говорится, что из 166 друзей охранника по соцсети никто не «лайкнул» размещенные картинки: «то есть указанные изображения не вызвали какую-либо реакцию и не оказали влияние на лиц, составляющих данную группу».

Напомним, что в Алтайском крае в настоящее время в Алтайском крае судят четырех жителей за публикации в соцсетях. Антона Ангела за посты с «враждебным отношением к евреям», Данила Маркина за картинки с Джоном Сноу на религиозные темы, Андрея Шашерина за мем с патриархом Кириллом и Марию Мотузную — также за шутки про религию.