Мария Шукшина назвала расценки за участие звезд в программе Малахова

Актриса Мария Шукшина рассказала, что ей предлагали 15 млн рублей за участие в ток-шоу Андрея Малахова на федеральном телеканале «Россия 1».

О «звездных ценах» актриса упомянула в комментариях к своему посту в Instagram. В них она обращалась к члену экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадиму Манукяну.

«По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла… Но ходить на это мракобесие — себя не уважать… Там платят абсолютно ВСЕМ участникам шоу», — написала Мария.

И добавила, что для многих постоянных гостей телепередач эти гонорары являются главным источником дохода, пишет Lenta.ru.

Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной. «Чем больше грязи, тем больше платят!» — заключила она.

Петиция и Джигурда

В комментариях к публикации Шукшиной подписчики обсуждали петицию, в которой требуется законодательно запретить обсуждение личной жизни звезд на телевидении. Депутат Манукян пообещал актрисе, что виновные ответят за свои поступки. По его мнению, федеральные каналы нецелесообразно расходуют госбюджет, выпуская подобные шоу.

Ранее многие российские знаменитости потребовали запретить телепередачи «Прямой эфир», «Пусть говорят» и «Ты не поверишь!».

Среди поддержавших инициативу — Мария Шукшина, Алика Смехова и Никита Джигурда.

Депутаты обратились к гендиректору ВГТРК с просьбой «фильтровать» эфир телеканалов. И направили запрос о расходовании выделяемых каналу госсредств.

Скандал с сыном Шукшиной

В октябре 2017 года в программе Андрея Малахова на канале «Россия 1» возлюбленная внука Василия Шукшина Макара Касаткина обвинила парня в том, что молодой человек пытался ее избить. В передаче помимо этого Макара обвинили в употреблении наркотиков.

Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина на Шукшинских чтениях. Михаил Хаустов

Обвинившая Макара Фрейя Зильбер тогда также рассказала, что ждет ребенка. Она сообщила, что ее бойфренд якобы не только принимает запрещенные препараты, но и распространяет их.

Также Макар Касаткин и Фрейя Зильбер попали в полицию. Фрейя написала заявление на внука Василия Шукшина, обвиняя парня в насилии.