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Неформат: «Прямой эфир» Малахова хотят закрыть

В Госдуме РФ предложили закрыть скандальный «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Об этом высказался член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Андрей Малахов.
Андрей Малахов.
instagram.com/malakhov007

Программы подобного формата, по словам Манукяна, через бюджет страны финансируют фактически сами россияне. В связи с этим любые передачи на федеральных каналах должны быть визиткой государства — «а не то, что мы видим сейчас».

«Все эти скандальные шоу нужно немедленно закрыть и забыть об этом формате, как о страшном сне», — цитируют члена экспертного совета «Дни.ру».

Ранее потребовали закрыть ток-шоу сами зрители — настолько их возмутил очередной выпуск, пишет ura.ru. В нем подрались герои передачи — скандально известные фрик Гоген Солнцев и его 63-летняя жена Екатерина.

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