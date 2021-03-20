В Барнауле сменили перевозчика на маршруте № 33, но лучше не стало

Главная проблема в том, что водители на конечной остановке «Нефтебаза» высаживают пассажиров на проезжую часть, не довозя до остановки.
Там одностороннее движение, водители останавливаются на повороте и пассажиры вынуждены идти по дороге, через гололед и сугробы.
«Звонки в комитет по транспорту Барнаула и диспетчеру ничего не меняют. Хотелось бы, чтоб нас, пассажиров, не подвергали опасности. Возможно, это выглядит скандально, но я не хочу ходить по дороге», — пишет одна из пассажирок.
В комментариях также добавили, что был смертельный случай, когда женщину высадили на дороге, а у автомойки маршрутка сдавала назад и насмерть переехала пешехода.
Кроме этого, барнаульцы указали, что интервал движения увеличился до 20−30 минут, и люди всю неделю опаздывали на работу.
«Утром с шести до семи утра было 7 автобусов, вчера три. Уже на Южном, соответственно, в них не сесть. Водители не знают ни маршрут, ни название остановок. Зато администрация отчиталась, что все нормально, люди довольны и не почувствовали разницу», — жалуются в сети.
Нашлись и «защитники». Один из комментаторов написал, что ездит по маршруту с 15 марта (когда поменяли перевозчика) и заметил вежливость и аккуратность водителей.
Напомним, ранее перевозчик «АТП «АГАС-Транс» уведомил администрацию, что прекращает свою работу на маршруте.