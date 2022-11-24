24 ноября
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Жизнь

Маршрут общественного транспорта изменили из-за аварии на Старом мосту

Маршруты автобусов изменили из-за ДТП на Старом мосту, сообщает Минтранс Алтайского края. Рассказываем, какие маршруты изменились.

Маршрутка 77.
Маршрутка 77.
ССО.

Под изменения попали следующие маршруты:

№ 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк» и № 134 «г. Новоалтайск — г. Барнаул»

Теперь из Барнаула они будут ехать по следующим улицам: пл. Победы, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Профинтерна, пр. Комсомольский, ул. Никитина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка», далее по маршруту.

А в город они будут ехать до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу».

Непосредственно в Барнауле они проедут по Правобережный тракту, пр. Ленина, ул. Никитина, пр. Комсомольский, ул. Советская, пр. Строителей, пл. Победы).

№ 125 «г. Барнаул — г. Новоалтайск»

Из города у автобуса будет маршрут: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Профинтерна, пр. Калинина, пр. Ленина, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка». Далее он будет ехать согласно прежнему маршруту.

В Барнаул: до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», г. Барнаул (Правобережный тракт, пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 205 «г. Новоалтайск — г. Барнаул»

Из Барнаула будут следующие остановки: ул. Парфенова (конечная), ул. Воровского, пр. Комсомольский, ул. Цеховая, пр. Калинина, пр. Строителей, пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный тракт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу» до остановочного пункта «Развилка». Далее по маршруту.

В Барнаул он довезет до остановочного пункта «Развилка» Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», г. Барнаул (Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейский, пр. Строителей, пр. Калинина, ул. Сизова, пр. Комсомольский, ул. Воровского, бульвар 9 Января, ул. 8 Марта, ул. Профсоюзов, ул. Парфенова (конечная).

№ 250 «г. Барнаул — с. Повалиха — сан. «Обские плесы»

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту.

А в Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу». В городе: Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы.

Также изменились следующие междугородние маршруты:

  • № 674 «с. Тогул — г. Барнаул»;
  • № 270 «г. Барнаул — с. Малахово»;
  • № 740 «р.п. Тальменка — г. Барнаул»;
  • № 882 «г. Барнаул — с. Озеро Красилово»;
  • № 903 «с. Логовское — г. Барнаул»;
  • № 897 «с. Черемушкино — г. Барнаул»;
  • № 906 «г. Барнаул — с. Лосиха»;
  • № 938 «п. Октябрьский — г. Барнаул»;

Из Барнаула: пл. Победы, пр. Красноармейский, ул. Мамонтова, Правобережный такт, Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», далее по маршруту.

В Барнаул: Р-256 «подъезд к г. Барнаулу», г. Барнаул (Правобережный тракт, ул. Мамонтова, пр. Красноармейскими, пр. Строителей, пл. Победы).

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