СМИ: фигуристу Костомарову все-таки ампутируют пальцы ног

Как сообщает источник, олимпийского чемпиона прооперируют в ближайшее время. Но за пальцы рук фигуриста врачи продолжают бороться.

О том, что Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. До этого фигурист болел, но продолжал выступать и лечился прорубью.

Осложнения привели к тому, что у пациента развился сепсис. Его более пяти дней держали на ЭКМО, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей.

Сейчас Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Ранее Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.