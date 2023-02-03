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Жизнь

СМИ: фигуристу Костомарову все-таки ампутируют пальцы ног

Фигуристу Роману Костомарову решили ампутировать пальцы ног, сообщает Mash.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Как сообщает источник, олимпийского чемпиона прооперируют в ближайшее время. Но за пальцы рук фигуриста врачи продолжают бороться.

О том, что Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. До этого фигурист болел, но продолжал выступать и лечился прорубью.

Осложнения привели к тому, что у пациента развился сепсис. Его более пяти дней держали на ЭКМО, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей.

Сейчас Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Ранее Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.

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