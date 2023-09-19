Mash: Игорю Николаеву провели операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование

На данный момент артист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Операцию он перенёс удовлетворительно.
Когда Николаеву станет лучше, тогда его переведут в обычную палату.
Врачи провели операцию из-за диагностированного по снимкам нарушения кровоснабжения миокарда, сообщает Telegram-канал "Mash".
На данный момент артист отключен от ИВЛ и дышит самостоятельно. Операцию он перенёс удовлетворительно.
Когда Николаеву станет лучше, тогда его переведут в обычную палату.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter