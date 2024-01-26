Масленица-2024: почему празднуют в марте и что обязательно нужно сделать

Дата
У Масленицы нет точной даты: ежегодно она начинается в разные дни. Чтобы рассчитать дату начала праздника, нужно отнять 56 дней от даты Пасхи. В 2024 году Масленица приходится на неделю с 11 по 17 марта.
Сразу после Масленицы, 18 марта, наступает Чистый понедельник — начало Великого поста, который продлится 49 дней.
История
Первоначально празднование Масленицы на Руси было связано, по одной версии, с прославлением бога Солнца Ярилы, по другой — бога скота Велеса.
В Масленицу праздновали уходящую зиму и надеялись на скорое тепло. Гулянья сопровождались огнем — горящие костры, колеса и чучело были главными атрибутами праздника.
После принятия христианства Церковь освятила языческий праздник. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны простить все обиды и покаяться.
Традиции
Застолья и народные гулянья — главные атрибуты праздника. За неделю люди наедаются и веселятся впрок, чтобы спокойно держать Великий пост.
В конце Масленичной недели сжигают чучело Масленицы. А раньше пепел было принято закапывать в полях для богатого урожая.
Главное угощение праздника — блины. Традиционно они символизируют солнце.
Масленичная неделя разделена по дням, в каждый из которых есть свои традиции.
- Понедельник — свекор и свекровь отправляют невестку к ее родителям, а вечером сами приходили туда же. Первый блин принято отдавать бедным.
- Вторник — устраивают смотрины, женихи выбирают невест и сватаются к ним. Свадьбу, в случае согласия, играют после Пасхи.
- Среда — зять ходит к теще на блины.
- Четверг — люди прекращают любые хозяйственные работы и начинают торжество: гуляют, поют, водят хороводы.
- Пятница — к зятю в гости приходит теща.
- Суббота — посвящена родственникам мужа, молодые невестки приглашают их в гости.
- Воскресенье — люди просят прощения друг у друга за все обиды, нанесенные в течение года. Вечером торжественно сжигают чучело Масленицы.
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