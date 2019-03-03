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Масленица 2019: суть, традиции и обычаи праздника

В 2019 году Масленичная неделя наступает 4 марта, а сама Масленица — 10 марта. Это древний языческий праздник, который под влиянием христианских традиций из обрядового и сакрального превратился в народный и веселый. Рассказываем о сути, истории, традициях и обычаях Масленицы.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

В чем суть Масленицы?

Славяне-язычники праздновали Масленицу еще до принятия Русью христианства. У этого праздника было несколько священных смыслов: в него вкладывали идеи цикличности, плодородия, продолжения рода и поминовения предков, пишет foma.ru. Обычно ее праздновали около 21 или 22 марта.

Впоследствии в русской культуре Масленичная неделя соединилась с церковной Сырной седмицей — неделей перед Великим постом, когда уже нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты.

Принятие православия изменило отношение к Масленице. Она постепенно перестала быть ритуальным праздником и осталась просто веселым событием.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

Масленица 2019: традиции и обычаи

  • Важной частью масленичных гуляний было катание в санях. В разных регионах страны сложились свои традиции. Например, в Тверской губернии катания начинались в пятницу перед Масленицей. Парни и девушки специально покупали (или добывали) сани, наряжались и ехали туда, где назначен съезд, пишет hrono.ru.
  • На Масленицу молодежь по всей стране каталась с ледяных гор. Для этого использовали салазки, шкуры, рогожки и сани.
  • Существовал обычай брать снежный городок. Парни строили крепость из льда. Зачем одна группа занимала оборону, а вторая шла в атаку. Кроме того, на Масленичной неделе устраивали кулачные бои.
Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская
  • По одной из версий историков, блин у славян служил поминальным хлебом. В первый день Масленицы их либо клали клали на чердачное слуховое окошко, чтобы «угостить покойников», либо отдавали нищим, чтобы они помянули усопших. Существовала поговорка: «Первый блин за упокой».
  • В Украине и Беларуси Масленичную неделю называли Бабской. В это время главную роль в народных веселых обрядах отводили женщинам. Например, в пятницу зятья должны были позвать тещу к себе в гости и угощать ее.
  • В сам праздник Масленица, накануне Великого поста, сжигали соломенное чучело В древности у славян-язычников сжигание чучела относилось к жертвенным ритуалам: его пепел развевали по полю и так освящали землю.
  • С принятием христианства появилась традиция на Масленицу просить у всех прощения. Воскресенье перед Великим постом так и называют — Прощенное воскресенье.
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