Масленица 2019: суть, традиции и обычаи праздника

В 2019 году Масленичная неделя наступает 4 марта, а сама Масленица — 10 марта. Это древний языческий праздник, который под влиянием христианских традиций из обрядового и сакрального превратился в народный и веселый. Рассказываем о сути, истории, традициях и обычаях Масленицы.

В чем суть Масленицы?

Славяне-язычники праздновали Масленицу еще до принятия Русью христианства. У этого праздника было несколько священных смыслов: в него вкладывали идеи цикличности, плодородия, продолжения рода и поминовения предков, пишет foma.ru. Обычно ее праздновали около 21 или 22 марта.

Впоследствии в русской культуре Масленичная неделя соединилась с церковной Сырной седмицей — неделей перед Великим постом, когда уже нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты.

Принятие православия изменило отношение к Масленице. Она постепенно перестала быть ритуальным праздником и осталась просто веселым событием.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Масленица 2019: традиции и обычаи

Важной частью масленичных гуляний было катание в санях. В разных регионах страны сложились свои традиции. Например , в Тверской губернии катания начинались в пятницу перед Масленицей. Парни и девушки специально покупали ( или добывали) сани , наряжались и ехали туда , где назначен съезд , пишет hrono.ru.

в Тверской губернии катания начинались в пятницу перед Масленицей. Парни и девушки специально покупали или добывали) сани наряжались и ехали туда где назначен съезд пишет hrono.ru. На Масленицу молодежь по всей стране каталась с ледяных гор. Для этого использовали салазки , шкуры , рогожки и сани.

шкуры рогожки и сани. Существовал обычай брать снежный городок. Парни строили крепость из льда. Зачем одна группа занимала оборону , а вторая шла в атаку. Кроме того , на Масленичной неделе устраивали кулачные бои.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская