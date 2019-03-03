Масленица 2019: суть, традиции и обычаи праздника

В чем суть Масленицы?
Славяне-язычники праздновали Масленицу еще до принятия Русью христианства. У этого праздника было несколько священных смыслов: в него вкладывали идеи цикличности, плодородия, продолжения рода и поминовения предков, пишет foma.ru. Обычно ее праздновали около 21 или 22 марта.
Впоследствии в русской культуре Масленичная неделя соединилась с церковной Сырной седмицей — неделей перед Великим постом, когда уже нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты.
Принятие православия изменило отношение к Масленице. Она постепенно перестала быть ритуальным праздником и осталась просто веселым событием.
Масленица 2019: традиции и обычаи
- Важной частью масленичных гуляний было катание в санях. В разных регионах страны сложились свои традиции. Например, в Тверской губернии катания начинались в пятницу перед Масленицей. Парни и девушки специально покупали (или добывали) сани, наряжались и ехали туда, где назначен съезд, пишет hrono.ru.
- На Масленицу молодежь по всей стране каталась с ледяных гор. Для этого использовали салазки, шкуры, рогожки и сани.
- Существовал обычай брать снежный городок. Парни строили крепость из льда. Зачем одна группа занимала оборону, а вторая шла в атаку. Кроме того, на Масленичной неделе устраивали кулачные бои.
- По одной из версий историков, блин у славян служил поминальным хлебом. В первый день Масленицы их либо клали клали на чердачное слуховое окошко, чтобы «угостить покойников», либо отдавали нищим, чтобы они помянули усопших. Существовала поговорка: «Первый блин за упокой».
- В Украине и Беларуси Масленичную неделю называли Бабской. В это время главную роль в народных веселых обрядах отводили женщинам. Например, в пятницу зятья должны были позвать тещу к себе в гости и угощать ее.
- В сам праздник Масленица, накануне Великого поста, сжигали соломенное чучело В древности у славян-язычников сжигание чучела относилось к жертвенным ритуалам: его пепел развевали по полю и так освящали землю.
- С принятием христианства появилась традиция на Масленицу просить у всех прощения. Воскресенье перед Великим постом так и называют — Прощенное воскресенье.