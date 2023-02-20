Масленица-2023. Теплые и вкусные поздравления в прозе, стихах и смс

С Масленицей! Пусть светит солнце за окном, пусть каждый луч его согревает и дарит в душе уют, а на лице улыбку. Пусть весна придет и согреет, оттаяли чтобы со снегами и ушли все трудности и сомнения. Поздравляю!

Вас с Масленицей поздравляю!

Давайте есть блины скорей,

Вам я добра, тепла желаю,

Пускай придет весна быстрей,

Проводим зиму мы сегодня,

Прошла уже ее пора,

Давайте радоваться жизни.

Весна идет! Весне ура!