20 февраля
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Жизнь

Масленица-2023. Теплые и вкусные поздравления в прозе, стихах и смс

Масленица — это шумные, веселые народные гуляния, яркие наряды и богатый стол. Традиционно этот праздник справляют в течение недели перед Великим постом. В 2023 году масленичная неделя начинается 20 февраля. Altapress.ru подготовил приятные поздравления в прозе, стихах и смс.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Поздравления с Масленицей в прозе

Желаю на масленицу с благодарностью проводить зиму, от души повеселиться и полакомиться блинами. Весеннего тепла и солнечного света! Пусть жизнь наполняется благополучием, а душа замирает в ожидании чуда!

На масленицу желаю погулять от всей души и весело проводить зиму вкусными блинами, щедрым угощеньем и задорными песнями. Пусть весна принесет счастливые перемены, прибавит здоровья, счастья и достатка!

Поздравляю с Масленицей, с проводами зимы. Пусть сегодня радость поселится в душе. Вкусными и горячими, масляными и румяными, как солнце, блинами принято встречать весну; и в этот праздник я желаю всем мира, любви, счастья и благоденствия.

Блины.
Блины.
unsplash.com

Поздравления с Масленицей в стихах

Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!

Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!

Пусть будет Масленица эта
Полна веселья, доброты.
В душе желаю мира, света.
Пускай все сбудутся мечты!

Желаю в праздник насладиться
Блинами с медом иль икрой!
Весна на крыльях счастья мчится,
Ей двери поскорей открой!

Солнце словно блинчик
В небе голубом,
Щебетанье птичек
И дымок столбом.

Пусть на этот праздник
И на целый год
К вам прибудет счастье,
Только без хлопот!

Масленица.
Масленица.
unsplash.com

Поздравления с Масленицей в смс

С Масленицей! Пусть светит солнце за окном, пусть каждый луч его согревает и дарит в душе уют, а на лице улыбку. Пусть весна придет и согреет, оттаяли чтобы со снегами и ушли все трудности и сомнения. Поздравляю!

Вас с Масленицей поздравляю!
Давайте есть блины скорей,
Вам я добра, тепла желаю,
Пускай придет весна быстрей,
Проводим зиму мы сегодня,
Прошла уже ее пора,
Давайте радоваться жизни.
Весна идет! Весне ура!

Прощай зима, весне дорогу,
Пекут блины, ура-ура,
Широкой масленицы праздник
Пора отпраздновать, пора!

Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, шуток, доброты,
Пускай прибудет счастья много
И все исполнятся мечты!

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