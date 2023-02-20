Масленица-2023. Теплые и вкусные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Масленицей в прозе
Желаю на масленицу с благодарностью проводить зиму, от души повеселиться и полакомиться блинами. Весеннего тепла и солнечного света! Пусть жизнь наполняется благополучием, а душа замирает в ожидании чуда!
На масленицу желаю погулять от всей души и весело проводить зиму вкусными блинами, щедрым угощеньем и задорными песнями. Пусть весна принесет счастливые перемены, прибавит здоровья, счастья и достатка!
Поздравляю с Масленицей, с проводами зимы. Пусть сегодня радость поселится в душе. Вкусными и горячими, масляными и румяными, как солнце, блинами принято встречать весну; и в этот праздник я желаю всем мира, любви, счастья и благоденствия.
Поздравления с Масленицей в стихах
Ура! Закончилась зима!
Неделя блинная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Гулянья жаркого желаю!
Ешьте вкусные блины,
Встрепенитесь от зимы.
Пусть отныне в жизни будут
Только солнечные дни!
Пусть будет Масленица эта
Полна веселья, доброты.
В душе желаю мира, света.
Пускай все сбудутся мечты!
Желаю в праздник насладиться
Блинами с медом иль икрой!
Весна на крыльях счастья мчится,
Ей двери поскорей открой!
Солнце словно блинчик
В небе голубом,
Щебетанье птичек
И дымок столбом.
Пусть на этот праздник
И на целый год
К вам прибудет счастье,
Только без хлопот!
Поздравления с Масленицей в смс
С Масленицей! Пусть светит солнце за окном, пусть каждый луч его согревает и дарит в душе уют, а на лице улыбку. Пусть весна придет и согреет, оттаяли чтобы со снегами и ушли все трудности и сомнения. Поздравляю!
Вас с Масленицей поздравляю!
Давайте есть блины скорей,
Вам я добра, тепла желаю,
Пускай придет весна быстрей,
Проводим зиму мы сегодня,
Прошла уже ее пора,
Давайте радоваться жизни.
Весна идет! Весне ура!
Прощай зима, весне дорогу,
Пекут блины, ура-ура,
Широкой масленицы праздник
Пора отпраздновать, пора!
Желаю крепкого здоровья,
Улыбок, шуток, доброты,
Пускай прибудет счастья много
И все исполнятся мечты!