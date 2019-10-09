Масляков отреагировал на сообщения о поборах в КВН

Бывший участник клуба Нурлан Сабуров в интервью Юрию Дудю заявил , что каждая команда вынуждена платить деньги за игру — чем выше лига, тем больше взнос.

Президент КВН Александр Масляков не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет? Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — сказал Масляков радиостанции «Говорит Москва».

Режиссер и постоянный член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман рассказал, что ничего не знает о взносах, которые должны платить команды. По его словам, когда он был капитаном, за них платил профсоюз.

«Я, честно говоря, сам играл в КВН и сейчас неразрывно связан <с ним>. Я каждый раз слышу какие-то слухи и сплетни, какие-то, может быть, <есть взносы> да, на оплату гостиниц, на оплату проезда. Но никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри — лично я с этим не сталкивался», — сказал Гусман «360».

В то же время он рассказал, что продюсерский центр Маслякова и программы, которые он выпускает, существуют за счет самоокупаемости. Так что если взносы и существуют, они направлены на организацию мероприятий, в том числе выездных.

Нурлан Сабуров выступал за команду Уральского федерального университета. Сейчас он принимает участие в шоу Stand Up на ТНТ и в YouTube-проекте «Что было дальше?».