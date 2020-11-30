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Жизнь

Масочный рейд в Барнауле выявил одно нарушение

В Барнауле продолжают проверять, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте. Очередные рейды прошли 27 ноября. На глаза проверяющих попался только один нарушитель, сообщили в администрации города.

Масочные рейды.
Масочные рейды.
barnaul.org

Водитель маршрута № 33 не использовал маску как средство индивидуальной защиты.

«В отношении него был составлен протокол, материалы будут направлены в суд для принятия решения», — сказал главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Александр Райзер.

Напомним, с 30 октября в связи с ужесточением в Алтайском крае масочного режима на водителя и кондуктора сотрудники Роспотребнадзора теперь сразу же на месте будут составлять протокол об административном правонарушении. Размер штрафа определит суд.

Ранее в соцсетях распространился «указ президента РФ», согласно которому отменяется масочный режим на территории всей России. В краевом оперштабе заявили, что это фейк.

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