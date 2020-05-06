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Жизнь

Масочный режим могут ввести по всей России

Решение о повсеместном введении масочного режима могут принять в России, сообщает «Коммерсант».

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

По данным издания, эту меру противодействия распространению коронавируса обсуждали на совещании рабочей группы.

Уточняется, что совещание проводил руководитель рабочей группы, мэр Москвы Сергей Собянин.

Отметим, что сегодня масочный режим уже введен в ряде регионов России, включая Республику Алтай. В некоторых субъектах федерации он действует как рекомендация, а в некоторых — в качестве обязательной меры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что поддерживает решение региональных властей о введении масочного режима.

На сегодняшний день в России зарегистрировали порядка 155 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 1500 человек скончались, 20 тысяч выздоровели.

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