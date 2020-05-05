Масочный режим ввели на Алтае

Документ опубликован на сайте правительства республики. Соответствующие изменения 4 мая внесли в распоряжение от 18 марта, они подписаны главой региона Олегом Хорохординым.

«Вводится масочный режим. Жителям следует носить маски при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, остановок всех видов транспорта», — пояснили в правительстве региона.

Кроме того, необходимо надевать маску в территориальных учреждениях федеральных органов власти, государственных органов РА, местного самоуправления и местах общего пользования.

Меры приняты на период действия режима повышенной готовности. Жителям рекомендуют соблюдать режим полной самоизоляции, оставаться дома, отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и села.

По данным на 5 мая, в Республике Алтай выявлено 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Напомним, эксперты рекомендуют менять маску через два-три часа использования. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.

«Медицинские маски — средства защиты „барьерного“ типа. Маски способны задерживать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы — возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», — подчеркнули в республиканском правительстве.

Многоразовые маски имеют тот же барьерный эффект, но их можно использовать повторно.

Такую маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.