Масочный режим ввели на Алтае

Документ опубликован на сайте правительства республики. Соответствующие изменения 4 мая внесли в распоряжение от 18 марта, они подписаны главой региона Олегом Хорохординым.
«Вводится масочный режим. Жителям следует носить маски при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, а также при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, остановок всех видов транспорта», — пояснили в правительстве региона.
Кроме того, необходимо надевать маску в территориальных учреждениях федеральных органов власти, государственных органов РА, местного самоуправления и местах общего пользования.
Меры приняты на период действия режима повышенной готовности. Жителям рекомендуют соблюдать режим полной самоизоляции, оставаться дома, отказаться от поездок в другие регионы, соседние районы и села.
По данным на 5 мая, в Республике Алтай выявлено 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напомним, эксперты рекомендуют менять маску через два-три часа использования. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке.
«Медицинские маски — средства защиты „барьерного“ типа. Маски способны задерживать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы — возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», — подчеркнули в республиканском правительстве.
Многоразовые маски имеют тот же барьерный эффект, но их можно использовать повторно.
Такую маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.