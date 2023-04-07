7 апреля
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Жизнь

Масштабная экоакция прошла на одной из площадей Барнаула

Санитарную очистку Демидовской площади в «чистый четверг» провели в Барнауле, сообщают в мэрии города.

"Чистый четверг".
"Чистый четверг".
barnaul.org

Более полусотни человек пришли убирать из сквера грязь и мусор, накопившиеся за зиму.

В мэрии напомнили, что 1 апреля также начался месячник санитарной очистки. В апрельских акциях на территории одного только Центрального района ожидают участия 15 тыс. человек.

По итогу экоакции с зеленой зоны вывезли целый самосвал мусора.

Кстати, в 2023 году Демидовская площадь участвует в голосовании за общественные территории, которые благоустроят в рамках нацпроекта. Всего барнаульцы могут выбирать из 37 городских площадок.

Ранее несколько тысяч барнаульцев снова очистили улицы от снега и мусора.

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