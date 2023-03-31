Несколько тысяч барнаульцев снова очистили улицы от снега и мусора

Акция «Чистый четверг» традиционно прошла во всех районах города и собрала 3,5 тыс. участников, сообщает мэрия Барнаула.

Вместе с людьми на улицах работали 45 единиц спецтехники. Вывезли целых 14 машин с мусором.

На уборку активно выходили студенты, неравнодушные жители домов и сотрудники промышленных предприятий.

В помощь к ним присоединились дорожники, работники управляющих компаний и сотрудники учреждения «Благоустройство и озеленение».

Все они ворошили мусор, счищали рекламные объявления, собирали мусор и очищали ливневую канализацию.

Также в мэрии напомнили, что 1 апреля в Барнауле начинается месячник санитарной очистки и благоустройства.

Ранее подобная акция проходила 24 марта. Тогда на санитарную очистку города вышло около четырех тыс. человек.