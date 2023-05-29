29 мая
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Жизнь

Масштабную программу по улучшению работы ЖКХ запустят в Алтайском крае

В 2023 году региональные власти начнут реализовывать программу по улучшению коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

Программа по модернизации обойдется в 2,7 млрд рублей. Из них 2,1 млрд рублей выделил Минстрой ФР.

Реализация проекта займет пять лет. Одной из крупных задач является реконструкция очистных сооружение в Яровом. На нее потратят более 910 млн рублей.

"Планируем использовать самые современные технологии, которые позволят перерабатывать 10 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Работы по этому проекту должны завершиться к концу следующего года", — отметил глава региона.

Кроме того, модернизация пройдет еще в восьми населенных пунктах края: системы водоснабжения в селах Калманка, Огни, Троицкое и Тогул.

Также средства направят на капитальный ремонт водопроводных сетей в селах Пещерка, Лесное, Безрукавка и Павловск.

"Конечно, всех проблем это не решит. Мы серьезно улучшили инфраструктуру ЖКХ края за последние пять лет — количество технологических нарушений снизилось в 6 раз, а качество услуг во многих населенных пунктах — улучшилось", — подытожил губернатор.

Ранее в Бийске начальника управления по ЖКХ признали виновным в аварийности жилого дома.

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