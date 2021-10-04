4 октября 5°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Массовые мероприятия запретили из-за ковида по всей России

Только в двух регионах России разрешено проводить массовые мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек. В остальных это запрещено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

Массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, пояснила Попова.

«Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ограничения из-за ковида, как правило, адекватны ситуации, но остро стоит вопрос контроля за их соблюдением, добавила она.

Заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах. Ситуация в стране крайне напряженная, оценила Анна Попова.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость