Массовые мероприятия запретили из-за ковида по всей России

Только в двух регионах России разрешено проводить массовые мероприятия с участием от 1 тыс. до 3 тыс. человек. В остальных это запрещено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, пояснила Попова.

«Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. — всего в двух субъектах», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Ограничения из-за ковида, как правило, адекватны ситуации, но остро стоит вопрос контроля за их соблюдением, добавила она.

Заболеваемость коронавирусом растет в 67 регионах. Ситуация в стране крайне напряженная, оценила Анна Попова.

Ранее главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам.