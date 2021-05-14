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Жизнь

Массово уходят из WhatsApp российские чиновники

Российские чиновники удаляют свои аккаунты из WhatsApp и переходят в другие приложения, сообщает «Дождь».

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Из WhatsApp чиновники перебираются в Telegram и Signal.

С 15 мая WhatsApp начнет постепенно отключать опцию звонков и сообщений у тех пользователей, которые не приняли новое пользовательское соглашение. Новые правила предполагают изменение схемы передачи персональных данных пользователей мессенджера в материнскую компанию — Facebook.

Однако не все госслужащие готовы соглашаться с новыми правилами WhatsApp, которые Госслужащие также боятся возможных сбоев в работе приложения, утечек и потери информации, пишет «Росбалт».

WhatsApp очень популярен у чиновников — в этом мессенджере они уже много лет общаются между собой и обсуждают рабочие вопросы, помимо официальных каналов коммуникации.

Публичный отказ

Некоторые российские официальные лица отказались от WhatsApp публично. Председатель ЦИК Элла Памфилова сменила мессенджер на Telegram, также главный редактор госканала RT Маргарита Симоньян всем рекомендует ограничивать использование WhatsApp и сделала это сама.

Оборонка

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», ее дочерних холдингов и компаний должны отказаться от WhatsApp из-за изменениях в политике конфиденциальности. При этом сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения.

iPhone

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже.

Новые условия

WhatsApp обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности в январе этого года. Пользователи стали получать уведомления с предложением согласиться с новыми правилами. В противном случае WhatsApp обещал отключить приложение на устройствах.

Новые условия вступят в силу с 15 мая.

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