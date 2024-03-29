29 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Мастер-класс по смехойоге пройдет в Изумрудном парке

В визит-центре «Изумрудного» проведут йогу смеха, сообщили в Telegram-канале парка.

Смех.
Смех.
unsplash.com

В преддверии Дня смеха всех желающих познакомиться с уникальной оздоровительной методикой. Она включает в себя игру, звук, фитнес, фейсбилдинг, медитацию и релаксацию.

Занятие поможет получить заряд бодрости и справиться с внутренними переживаниями.

Мастер-класс проведет Заборовский Роман, тренер-инструктор по йоге смеха.

Дата: 31 марта в 14:00.

Место: визит-центр парка «Изумрудный».

Вход: свободный.

Ранее стало известно, что в барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость