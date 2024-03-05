5 марта
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Жизнь

В барнаульском парке "Изумрудный" появится долгожданный пешеходный фонтан

В парке "Изумрудный" появится пешеходный фонтан. Об этом сообщает администрация парка.

Пешеходный световой фонтан.
Пешеходный световой фонтан.
пресс-служба компании "Аникс"

Отмечается, что возведение фонтана запланировано на 2024 год.

На данный момент уже есть положительное решение о финансировании. Теперь нужно выбрать место для постройки, а также подготовить проект.

В администрации парка уточнили, что надеются сдать фонтан до наступления теплой погоды.

Пешеходный фонтан будет пользоваться спросом в жаркие дни.

Также в этом году в парке оборудуют еще одну физкультурную площадку, помещение для игры в шахматы, стенд с информацией, новую парковку с пешеходными дорожками и ограждение со стороны ул. Ленской.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет фримаркет «Добровещь».

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