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Жизнь

Мастер по бровям возглавила бюджетное учреждение в Сибири. Жена главного депутата и мачеха «блатного» сына

В Красноярском крае муниципальный «Центр обслуживания учреждений» возглавила молодая и яркая супруга председателя ачинского райсовета депутатов Сергея Куронена, сообщает «Запад24».

Брови-елочки
Брови-елочки
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Ранее новоиспеченная чиновница позиционировала себя «бровистом-визажистом» с огромным стажем.

«На должность руководителя МКУ „Центр обслуживания учреждений“ Ачинского района назначена супруга действующего председателя райсовета — Светлана Куронен», — пишет издание.

Данное назначение власти не комментируют. Примечательно, что предыдущую начальницу уволили 15 января по неизвестным причинам.

Издание отмечает, что Светлана известна в Ачинске своим эпатажным поведением.

«У нее всегда яркий макияж и наряды, а автомобилисты запомнили ее за пузыри из жвачки, которые наблюдают через окна „Гелендвагена“, когда она за рулем», — рассказали журналисты.

NGS24 уточняет, что сын депутата Эдвин ранее возглавлял МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района». Однако в 2019 году его объявили в федеральный розыск.

Молодой человек устроил пьяный дебош в кафе, а потом и в полицейском участке — оскорблял правоохранителей и угрожал им влиятельным папой.

«У меня семь ходок, падлы. Кто здесь старший?!» — кричал мужчина и пел блатные песни.

Эдвину избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако он скрылся. Предположительно, сейчас проживает в Новосибирске.

Ранее сообщали, что в администрации алтайского села неожиданно обнаружили процветающее кумовство.

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