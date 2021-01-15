В администрации алтайского села обнаружили кумовство

Прокуратура Республики Алтай выяснила, что в администрации села Шебалино процветает кумовство.

Оказалось, что заместителем главы администрации и подчиненным еще одного руководителя были их супруги, пишут «Новости Горного Алтая». Это недопустимо, но меры по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов не предпринимались.

Районный прокурор внес представление главе поселения Мергену Чичканову.

В итоге заместителя главы уволили, а второго служащего привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Ранее замглавы администрации Барнаула Максим Полежаев и руководитель комитета по предпринимательству администрации Барнаула Евгений Ноздрачев написали заявление об увольнении по собственному желанию.