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Политика

В администрации алтайского села обнаружили кумовство

Прокуратура Республики Алтай выяснила, что в администрации села Шебалино процветает кумовство.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Оказалось, что заместителем главы администрации и подчиненным еще одного руководителя были их супруги, пишут «Новости Горного Алтая». Это недопустимо, но меры по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов не предпринимались.

Районный прокурор внес представление главе поселения Мергену Чичканову.

В итоге заместителя главы уволили, а второго служащего привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Ранее замглавы администрации Барнаула Максим Полежаев и руководитель комитета по предпринимательству администрации Барнаула Евгений Ноздрачев написали заявление об увольнении по собственному желанию.

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