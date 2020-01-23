Мать беременной 13-летней девочки рассказала, как 10-летний мальчик стал папой

Мать красноярской школьницы в эфире передачи « Прямой эфир » с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1» рассказала, что врачи до последнего не подозревали о беременности ее 13-летней дочери.

Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае семиклассница забеременела от мальчика, который младше ее на три года. Школьница находится на седьмой неделе беременности. Мальчик учится в четвертом классе. В соцсетях у детей стоит статус «в гражданском браке».

На ток-шоу мать девочки Елена рассказала, что изначально медики предполагали, что девочка отравилась. Однако состояние ребенка «ухудшалось», а все диагнозы не оправдывались.

Позже ее материнское чувство подсказало, что необходимо купить тест на беременность.

Также она подчеркнула, что прерывать беременность школьница не планирует. Да и не представляет, как «отправить дочь под нож».

«Ну, раз у нее уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются», — сказала Елена, которая также призналась, что тяжело больна и внук, возможно, это последний подарок для нее.

По словам Елены, беременность дочери стала для всех неожиданностью. Хотя и отметила, что все прекрасно знали о взаимоотношениях с десятилетним другом.

Сами дети рассказали в эфире передачи, что их «игры» проходили в квартире мальчика, когда его матери не было дома.

Мать «юного отца» также не против ребенка. К слову, не пугает ее и перспектива в 28 лет стать бабушкой.

Ранее СК в Красноярском крае возбудил уголовное дело после появления сообщений о беременности подростка из Железногорска. Руководитель регионального ведомства рассказал, что специалисты проводят все следственные действия, в том числе экспертизы.

По одной из версий, отцом ребенка мог стать более взрослый человек. Такой теории придерживается и один из экспертов, принявший участие в съемках передачи. По его словам, он исследовал анализы мальчика и выявил, что возраст (связанный с ним этап полового развития) не позволяет ему стать отцом.

Впрочем, девочка и мальчик отрицают поддерживаемую многими версию «тайного отца» и утверждают, что в их отношениях не было третьего человека.