Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова

«Ну, все равно, что уж теперь поделаешь… Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это… А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», — поделилась женщина.
Также она отметила, что считает приговор виновнику слишком строгим, но ее мнение никто не учитывал. Суд признал ее потерпевшей в этой трагедии.
Также с женщиной не советовались родственники и никогда не приезжали адвокаты Ефремова.
Ранее Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, где хотел бы отсидеть срок.