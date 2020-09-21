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Жизнь

Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова

Мать Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова, простила артиста. Об этом она сказала в интервью «Собеседнику».

Мать погибшего Сергея Захарова.
Мать погибшего Сергея Захарова.
Скриншот видео sobesednik.ru

«Ну, все равно, что уж теперь поделаешь… Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это… А потом… Куда же деваться?! Почему же его не прощать… Человек ведь уже умер», — поделилась женщина.

Также она отметила, что считает приговор виновнику слишком строгим, но ее мнение никто не учитывал. Суд признал ее потерпевшей в этой трагедии.

Также с женщиной не советовались родственники и никогда не приезжали адвокаты Ефремова.

Ранее Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, где хотел бы отсидеть срок.

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